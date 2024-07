Besondere Angebote zum Jubiläum der VHS Volkshochschule Rhein-Sieg feiert 50-jähriges Bestehen

Die VHS hat einen einen neuen Kooperationspartner: das Schwimmbad „Aquarena“ in Neunkirchen-Seelscheid. Dort können Teilnehmer Disco-, Glam- und Rock-Gruppentänze aus den 70ern erlernen, und zwar am Dienstag, 5. November, von 19 bis 21 Uhr. Das Koch-Event „50 Gorditas – echt mexikanisch kochen" findet in der Gesamtschule Much am Freitag, 15. November, von 17 bis 20 Uhr statt. Das systemische Seminar mit dem Titel „50 und dann?" richtet sich an Frauen in der Lebensmitte. Sie sollten sich den Samstag, 18. Januar, 10 bis 14 Uhr auf dem Siegburg-Bildungscampus vormerken.