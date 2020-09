Einsatz in der Aggerstraße : Volle Mülltonnen brennen in Siegburg

In der Aggerstraße in Siegburg brannten zwei volle Mülltonnen. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Zwei Mülltonnen haben am Freitag in der Aggerstraße in Siegburg gebrannt. Das Feuer drohte, auf das Gebäude überzugehen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zu einem Brand ist die Feuerwehr am Freitagabend in Siegburg ausgerückt. Nach Informationen von vor Ort brannten in der Aggerstraße zwei volle Altpapier-Tonnen. Der Rauch sei in das Gebäude gezogen.

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann zurück

weiter

Mit Hochdrucklüftern gelang es den Einsatzkräften, das Gebäude rauchfrei zu bekommen. Unklar ist indes, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Ermittlungen dauern an.

(GA)