Aus Siegburg nach Thailand Vom Unternehmer zum buddhistischen Mönch

Ein Räucherstäbchen glimmt in den Fängen des Drachens. Ein zweites brennt gleich daneben im hölzernen Halter ab. Das Büro von Peter Walaschek ist erfüllt von dem süßlichen Rauch. An den Wänden hängen ausgestopfte Fasane und Stockenten neben Jesusbildern. Auf den Schränken thronen Büsten von Kommunisten, flankiert von Bulldoggen aus Kunststoff und einer japanischen Winkekatze. Bücher berühmter Buddhisten wie Thich Nhat Hanh und Jack Kornfield liegen neben dem „Thaikurs für Anfänger“ bereit. Peter Walaschek sitzt im hellen Gewand am Schreibtisch. „Tür zu und Ruhe“, sagt er auf die Frage nach seiner Meditationstechnik.