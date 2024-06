Die letzte Ladung der Aggertalbahn Vor 30 Jahren fuhr der letzte Zug von Siegburg nach Lohmar

Eigentlich sollte die Geschichte der Aggertalbahn, die einst Siegburg mit Lohmar und Overath verband, am 27. Mai 1994 enden. Für die letzte Fahrt der im Volksmund „Luhmer Grietche“ genannten Bahn war sogar ein Pressetermin im Lohmarer Bahnhof anberaumt worden. „Die Veranstaltung hatte allerdings einen Haken und hinterließ ratlose Eisenbahnfans“, erinnert sich Klaus Strack, der die Abschlussfahrt damals als Vorsitzender des Eisenbahnclubs Rhein-Sieg organisiert hatte. Die Kleinlok habe nur zwei leere Wagen dabei gehabt, die in Lohmar zum Beladen abgestellt wurden. Durch einen Fehler in der Disposition war die Zustellung von Holzstämmen für den 1. Juni angenommen worden – die Strecke sollte aber ab dem 27. Mai für den Güterverkehr gesperrt werden. „Die Lok fuhr mit uns, aber ohne die Wagen zurück nach Siegburg“, so Strack. Und das Ende der Aggertalbahn wurde aufgeschoben.