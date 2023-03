Arbeitsniederlegungen im Rhein-Sieg-Kreis Kitas, Nahverkehr und Abfallwirtschaft vom Streik betroffen

Sollten die Tonnen am 21. März nicht geleert werden, hat die RSAG bereits einen Plan: Papiertonnen sollen am Straßenrand stehenbleiben und an einem der folgenden Tage geleert werden. Biotonnen mit 14-täglicher Abholung nehmen die Abfallbetriebe bei der nächsten wöchentlichen Leerung mit. Zusätzlich können Bioabfälle in Kartons neben die Tonne gestellt werden. Ähnliches gilt bei der bei Restmüllabholung: Für wen am Dienstag die vierwöchentliche Leerung geplant war, der kann die nächste 14-tägliche nutzen und Restabfall in neutralen Säcken dazustellen. Für Sperrmüll, Elektrogroßgeräte und Biobündel, die für Dienstag angemeldet waren, sieht die RSAG eine Abholung im Laufe der Woche vor.