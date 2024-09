Am Montag im TV-Sender Vox Siegburgerin und Henneferin trauen sich in „Die Höhle der Löwen“

„Das war sehr aufregend und auch emotional eine unheimlich intensive Erfahrung. Und das Team ist einfach Hammer.“ Alisa Parisi kennen viele Siegburger als Betreiberin des Museumscafés am Marktplatz, am kommenden Montag werden sie eine andere Seite der Allround-Unternehmerin kennenlernen: beim Sender Vox in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“.