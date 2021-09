Bundestagswahl im Rhein-Sieg-Kreis : CDU verliert, holt aber Direktmandate im Rhein-Sieg-Kreis

Symbolfoto: Die CDU gewinnt zwei Direktmandate im Rhein-Sieg-Kreis. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Rhein-Sieg-Kreis Elisabeth Winkelmeier-Becker und Norbert Röttgen von der CDU sind wieder im Bundestag. SPD-Kandidat Sebastian Hartmann zieht über die Liste ein. Klarer Gewinner ist eine andere Partei.

Der bundesweite Trend hat sich auch im Rhein-Sieg-Kreis niedergeschlagen: Die CDU hat in den 19 Kommunen deutlich an Stimmen verloren. Die SPD hingegen hat ihre Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 halten können, die Grünen haben ihr Ergebnis in der Region sogar fast verdoppelt. Dennoch werden Norbert Röttgen und Elisabeth Winkelmeier-Becker den Kreis auch weiterhin als direkt gewählte Bundestagskandidaten in Berlin vertreten. Beide konnten sich in den Wahlkreisen 97 und 98 behaupten, trotz herber Verluste bei den Erststimmen.

Die Siegburgerin Winkelmeier-Becker lag kurz vor Auszählung aller Stimmbezirke um 21.30 Uhr Uhr bei 32,41 Prozent (2013: 44,3 Prozent) und damit knapp vor dem SPD-Kandidaten Sebastian Hartmann. Der Königswinterer Röttgen hatte zu diesem Zeitpunkt 39,79 Prozent (2013: 46,5 Prozent). Er kommentierte seinen Sieg in seinem Wahlkreis von seiner Berliner Parteizentrale aus: „Ich freue mich riesig darüber, erneut mit einem starken Ergebnis in meinem Wahlkreis gewählt worden zu sein und bin sehr dankbar für das Vertrauen der Wähler und die tolle Unterstützung der Partei.“ Egal in welcher Rolle die CDU sich wiederfinde, sie müsse an ihrer Position als Volkspartei weiter hart arbeiten.

Info Hygiene in den Wahlbüros Nach der Kommunalwahl vor einem Jahr war die Bundestagswahl der zweite Urnengang unter besonderen Coronabedingungen. Das hat unter anderem zu einem erhöhten Briefwahlanteil geführt, so dass die Kommunen die Briefwahlvorstände aufstocken mussten. Ansonsten galt in den Wahllokalen: Mit Abstand von mindestens 1,5 Metern in der Schlange warten, Hände desinfizieren und entweder einen eigenen oder einen frisch desinfizierten Stift zur Stimmabgabe nutzen.

Klarer Gewinner im Rhein-Sieg-Kreis sind die Grünen

Für den direkten Einzug in den Bundestag hat es für Sebastian Hartmann (SPD) damit erneut nicht gereicht. Dabei hatte er sich mit der CDU-Kandidatin Lisa Winkelmeier-Becker den ganzen Abend über ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. In Windeck und Troisdorf hatte der Bornheimer das auch für sich entschieden. Auf Kreisebene holte er 28,47 Prozent der Stimmen (2013: 27,7 Prozent). „Ich freue mich, dass viele Menschen mit uns Wahlkampf gemacht haben, ganz anders als es zu Corona-Hochzeiten möglich war“, sagte er. Sein Büro in Berlin wird Hartmann dennoch wieder beziehen. Der ehemalige NRW-Vorsitzende des SPD zieht über Platz drei der Landesliste ins Parlament ein. Das gute Ergebnis seiner Partei feierte Hartmann in der Troisdorfer Parteizentrale der SPD auch zusammen mit Katja Stoppenbrink, die erstmals im Wahlkreis 98 für die SPD angetreten war. Sie hatte kurz vor Auszählung aller Wahlkreise 23,41 Prozent.

Für die SPD war das Treffen in ihrer Parteizentrale nicht ungewöhnlich für einen Wahlabend. So hatten sie es auch bei den vergangenen Bundestagswahlen bereits gehalten. Da es in diesem Jahr keine Wahlparty im Kreishaus gab, mussten es ihnen die anderen Parteien gleichtun und die Auszählung der Wahlstimmen anders als sonst nicht zentral an einem Ort, sondern in ihren Parteizentralen verfolgen. Die Stimmung des Wahlabends war dadurch schwerer als sonst einzufangen. Aber die Zahlen sprachen auch so für sich. Klarer Gewinner sind demnach die Grünen im Rhein-Sieg-Kreis. Lisa Anschütz, Kandidatin im Wahlkreis 97, hatte bei Redaktionsschluss 14,0 Prozent erreicht und damit ihr Ergebnis von 2017 (6,5 Prozent) mehr als verdoppelt. Richard Ralfs sicherte sich im Wahlkreis 98 15,22 Prozent. Vor vier Jahren hatte seine Partei dort mit der Erststimme 7,88 Prozent geholt. Ob einer von beiden es über die Landesliste auch ins Parlament schafft, war am Abend noch offen. Ralfs hält Platz 36, Anschütz Platz 45 inne.

Linke im Rhein-Sieg-Kreis unter fünf Prozent

Ihr Ergebnis von 2017 hat FDP-Direktkandidatin Nicole Westig im Wahlkreis 98 nicht ganz halten können. Sie lag kurz vor Auszählung aller Stimmbezirke bei 7,99 Prozent (2013: 10,39 Prozent). Über die Landesliste könnte die Bad Honnerin aber erneut in den Bundestag einziehen. Sie hält Listenplatz zehn inne, momentan sitzen 20 Abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen im Bundestag.

Die Linken im Rhein-Sieg-Kreis zeigten sich schon am frühen Wahlabend niedergeschlagen angesichts ihres schlechten Ergebnisses auf Bundesebene. Das setzte sich auch im Rhein-Sieg-Kreis fort. In beiden Wahlkreisen blieben sie bei Erst- wie Zweitstimme unter fünf Prozent. Für Alexander Neu bedeutet das den Verlust seines Bundestagsmandat. Seit 2013 hat er die Region in Berlin vertreten. Die AfD hat im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 im Rhein-Sieg-Kreis leicht verloren.