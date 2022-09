Ölschlieren auf dem Wahnbach : Wahnbachtalsperre wurde nicht mit Öl verunreinigt

Die Feuerwehr legte am Donnerstagmittag erneut eine Ölsperre im Wahnbach. Foto: Christof Schmoll

Update Neunkirchen-Seelscheid Auf dem Wahnbach vor der Wahnbachtalsperre ist eine Ölverunreinigung aufgetreten. Einsatzkräfte der Feuerwehr Neunkirchen-Seelscheid legten eine Ölsperre. Die Talsperre wie auch ihre Vorsperre sind davon nicht betroffen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Wahnbach vor der Wahnbachtalsperre ist am Mittwochabend eine Ölverunreinigung aufgetreten. Passanten hatten am Hundeübungsplatz des Hundesportvereins Seelscheid an der Wahnbachtalstraße in Hausermühle (Neunkirchen-Seelscheid) einen deutlichen Ölgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neunkirchen-Seelscheid stellten Ölschlieren auf dem Wahnbach fest. Sie legten eine Ölsperre vor der Wahnbachtalsperre. Vertreter des Wahnbachtalsperrenverbandes (WTV) hatten sich schon am Abend ein Bild von der Lage gemacht. „Es ist kein Öl in der Vorsperre gelandet“, teilte WTV-Sprecherin Melanie Gödtner am Donnerstagmittag mit. Damit sei weder die Vor- noch die Hauptsperre von der Verunreinigung betroffen. „Die Trinkwasserversorgung ist gesichert und nicht gefährdet“, sagte Gödtner.

Wie das Öl in den Bach gelangt ist, steht indes nicht fest. Nach den Ursachen forscht nun die dafür zuständige Untere Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises.

Die Feuerwehr hatte die Suche nach der Ursache am Mittwoch gegen 21.15 Uhr angesichts der Dunkelheit eingestellt. Am Donnerstagvormittag war sie erneut im Einsatz, um eine weitere Ölsperre in den Wahnbach zu legen. Laut den Wehrleuten vor Ort kann das Öl mengenmäßig nicht allein von einem ausgelaufenen Kanister stammen.

(ga)