Brandschutztipps im Wald Feuerwehr stellt erste Waldbrände im Rhein-Sieg-Kreis fest

Wie gefährlich die Situation werden kann, hat die Vergangenheit auch in unserer Region immer wieder gezeigt. Bei einem Brand in Hennef vor einem Jahr, bei dem 2000 Quadratmeter Wald brannten, hatte ein Feuerwehrmann wegen der hohen Temperaturen plötzlich Kreislaufprobleme und musste mit einem Rettungswagen abtransportiert werden. Die Brände bergen also nicht nur Gefahren für Natur, Spaziergänger und Anwohner, sondern auch für die Feuerwehrleute.