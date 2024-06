Hotelgebäude soll Wohnbebauung weichen Das Konzept für das Grunge-Areal geht in die nächste Runde

Die CDU knüpfte ihr Ja zur Fortsetzung des Verfahrens allerdings an Bedingungen, die Ursula Muranko zu Protokoll gab. Diese greifen die wesentlichen Kritikpunkte der Anwohner auf. So sollen bei der weiteren Ausarbeitung des Konzeptes einige Punkte noch einmal geprüft werden. Dabei geht es darum, die Massivität der Baukörper zu verfeinern, die vermutlich kritische Parkraumsituation besser zu gestalten, austehende Gutachten weiterzubetreiben, Bedenken der Kaldauer zu berücksichtigen und abzuwiegen und darum, den Übergang zum Landschafsschutzgebiet naturverträglich und nachhaltig zu gestalten. „Es sollte auch im Sinne des Vorhabenträgers sein, wenn die Punkte positiv bewertet werden“, sagte Muranko und ergänzte: „Und wenn Ruhe in die Nachbarschaft kommt.“