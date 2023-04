Kleidertausch in Siegburg Warum immer mehr Menschen Kleidung tauschen statt wegwerfen

Damit nicht so viele Kleidungsstücke übrig bleiben, durften Teilnehmer dieses mal nur acht Kleidungsstücke pro Person mitbringen. „Wenn etwas übrig bleibt, lassen wir eine Kleiderstange mit den Sachen noch eine Woche im Laden stehen“, der Rest werde dann nach einer Woche zum Beispiel an die Nachbarschaftshilfe gespendet, so Clijsters. Warum Kleidertauschen nicht öfter angeboten und organisiert wird, weiß Samira Clijsters, die außerdem Sozialpädagogik studiert, nicht. „Früher in der DDR war es üblich, Kleidung zu tauschen. Jetzt gibt es so einen Überfluss, dass die meisten Menschen nicht daran denken.“