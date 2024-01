Rhein-Sieg-Trail im Kreisgebiet Warum Klaus Strack eine Wanderung plant, die vier Jahre dauern wird

Siegburg · Der bekannte „Gipfelstürmer und Grenzgänger“ aus Siegburg will einen neuen Weitwanderweg im Kreisgebiet kreieren. Die erste Etappe startet er am Kreishaus in Siegburg und erklärt, was er genau vorhat und warum diese Tour so lange dauern wird.

31.01.2024 , 18:42 Uhr

Klaus Strack (links) startet mit seiner Wandergruppe von Siegburg aus zur ersten Etappe des geplanten Rhein-Sieg-Trails. Foto: Ingo Eisner

Von Ingo Eisner

Klaus Strack kann es einfach nicht lassen. Vor acht Jahren umwanderte den Rhein-Sieg-Kreis, zwischen 2020 und 2022 „erklomm“ er als Gipfelstürmer in den 19 Städten und Gemeinden des Kreisgebiets vom jeweils niedrigsten Punkt aus die höchsten Höhen. Und längst stehen bei dem 64-Jährigen neue Wanderprojekte auf dem Programm. Seit dem vergangenen Jahr erkundet er auf dem „Rhein-Sieg Weg“ den Verkehrsverbund des Kreises.