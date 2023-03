Bamberg-Quartier in Siegburg Was die Anwohner im zweiten Bürgerworkshop beklagen

Die vom beauftragten Planungsbüro Reicher Haase Assoziierte (RHA) vorgestellten und von der Politik so beschlossenen Varianten sehen nämlich nur einen Parkplatz für jede der etwa 60 neuen Wohneinheiten vor. Das halten viele Anwohner für utopisch. Realistisch sei ein Bedarf von 1,5 Stellplätzen, zudem fielen an der Hansenstraße rund 20 Anwohnerparkplätze weg. Außerdem seien Besucher der neuen Nachbarn und Nutzer der Sporthalle, die mit dem Auto kämen, noch gar nicht berücksichtigt, gaben verschiedene Workshopteilnehmer zu bedenken. Weiteren Bedarf an Parkplätzen sieht Günther Kappen auch infolge der geplanten Erweiterung von Schule, OGS und Kita samt Mensa, die auch ein Mehr an Mitarbeitern bedeute.