Nachtwanderung durch den Siegburger Wald : Was im Dunkeln kreucht und fleucht

Siegburg Wie sich das Leben im Wald verändert, wenn die Dunkelheit einbricht, erlebten Kinder und ihre Eltern bei einer Nachtwanderung zu den Stallberger Teichen in Siegburg, Begegnungen mit Glühwürmchen und Fledermäusen inklusive.

„Wir sind versteinert, schließen Mund und Augen. Ab jetzt.“ Sofort halten rund 45 Eltern und ihre Kinder regungslos inne und lassen die Umgebung auf sich wirken. Das Kommando kommt von Diplom-Biologin Xenia Scherz, die am Dienstagabend zusammen mit ihnen eine Nachtwanderung zu den Teichen im Wald in Siegburg-Stallberg unternimmt. Ihre Exkursion ist Teil des städtischen Umweltprogramms. Vorher stellt sie ihren Begleitern allerdings drei Aufgaben. Die Frage nach dem, was sie mit geschlossenen Augen gehört haben, ist schnell beantwortet: Vögel, Grillen, einen Specht sowie Autos zählen die Kinder und Erwachsenen unter anderem auf. Letztere sind in unmittelbarer Nähe der Umgehungsstraße (B56) aber auch nicht zu überhören.