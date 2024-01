Invasive Art bedroht Kleintiere Waschbären bereiten Gartenbesitzern in Siegburg Probleme

Sie sehen niedlich aus und tragen, wie Diebe, eine Maske. Und damit wären wir schon beim Thema: Die Rede ist von Waschbären. Die Einwanderer aus Nordamerika haben es sich in deutschen Städten gemütlich gemacht und betätigen sich als Diebe. In Siegburg wird von einer Population von etwa hundert Tieren gesprochen. Doch, so niedlich sie auch aussehen, zu spaßen ist mit ihnen nicht, zumal sie auch recht gefräßig sind. Diese Erfahrung machte Heidrun Schulte aus Wolsdorf. An Pfingsten beobachteten sie und ihr Ehemann in ihrem Garten einen Waschbären beim Versuch, an einem neben der Terrasse stehenden Pflaumenbaum hochzuklettern. Sie verscheuchten ihn. Doch das war erst der Anfang.