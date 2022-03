Wahnbachtalsperrenverband informiert : So gut ist die Wasserqualität in der Region

Der Wahnbachtalsperrenverband (WTV) hat zum Weltwassertag auf dem Siegburger Markt informiert. Mit dabei Maskottchen Tröpfi. Foto: Marius Ochs

Siegburg Rund 800.000 Menschen versorgt der Wahnbachtalsperrenverband in der Region mit Trinkwasser. Am Welttag des Wassers gab es Infos zur Qualität des Trinkwassers sowie Tipps, wie jeder Wasser schützen kann.



„Unsere Wasserqualität hier ist super“, sagt Laura Moser vom Wahnbachtalsperrenverband (WTV). „Mit der Landwirtschaft ringsum stehen wir in engem Austausch, sodass man sich auch beim Nitratgehalt keine Sorgen machen muss.“ Außerdem sei der Kalkgehalt sehr gering – niemand müsse zu Hause noch filtern. Zumindest nicht im Liefergebiet des WTV, das große Teile des Rhein-Sieg-Kreises bis auf Niederkassel, Troisdorf, Much, Bad Honnef und Swisttal umfasst. Insgesamt versorgt der WTV etwa 800.000 Menschen mit Trinkwasser. Darüber informierte er am Dienstag mit einem Stand auf dem Siegburger Marktplatz.

Anlass war der Tag des Wassers, der seit 1993 jährlich weltweit am 22. März stattfindet. Dessen Ziel ist es, die breite Bevölkerung über die Bedeutung von Wasser zu informieren. „Viele denken gar nicht darüber nach, wo ihr Leitungswasser herkommt. Dabei steht da ein langer, komplizierter und wichtiger Prozess dahinter, zu dem jeder etwas beitragen kann“, sagt Moser, die Fachgebietsleiterin Hydrogeologie und Gewässerschutz beim WTV ist.

Es gebe ganz einfache Möglichkeiten, Wasser zu schützen. Es hilft laut Moser schon, gezielt und nicht zu viel Pflanzenschutzmittel und Dünger im eigenen Garten einzusetzen. Autos solle man immer nur in der Waschstraße reinigen, da sonst viele der Schadstoffe ins Grundwasser gelangen können. Arzneimittel hätten nichts in der Toilette verloren. Und auch bereits kurz und mit wenig Shampoo zu duschen schont das Wasser. Der Verband selbst analysiert jährlich etwa 10.000 Wasserproben. Doch für die Stoffe im Wasser spielt auch die jeweilige Qualität der Rohre in den Häusern eine große Rolle. Ab den Grundstücken sei jeder selbst verantwortlich, auf eine gute Wasserqualität zu achten.

Das größte Problem für die öffentliche Wasserqualität sind laut Moser die Besucherinnen und Besucher der Wahnbachtalsperre. „Dort befindet sich ein wahnsinnig komplexes Ökosystem. Das biologische Gleichgewicht kann schnell gestört werden.“ So laichen etwa viele Fische am Ufer. Durch Menschen, die dann im Sommer am Ufer grillen, ihre Hunde ins Wasser lassen oder selbst schwimmen gehen, werden diese bedroht. „Und das, obwohl wir mehr als 150 Warnschilder rund um die Wahnbachtalsperre aufgestellt haben“, so Moser.

Wasserqualität ist gesichert

Aus der Wahnbachtalsperre stammen 65 Prozent des WTV-Leitungswassers. Der Rest wird aus Grundwasserquellen in Sankt Augustin-Meindorf und aus dem Hennefer Siegbogen gewonnen. Durchschnittlich werden so täglich 130.000 Kubikmeter an die Haushalte abgegeben, hinter dem Damm können aber mehr als 40 Million Kubikmeter gespeichert werden. Deshalb sind auch Spitzenwerte wie im ersten Coronasommer 2020 unbedenklich: Am 6. und 7. August wurden jeweils mehr als 198.000 Kubikmeter abgegeben. Erklären lässt sich das durch die anhaltende Dürrephase, die wenigen Urlauberinnen und Urlauber und die große Hitze, durch die die Menschen mehrmals täglich duschten.