Rhein als Mobilitätschance : SPD hat neue Idee zu Wasserbussen für den Rhein-Sieg-Kreis

In anderen Städten wie in Potsdam sind seit 2007 Wassertaxis unterwegs. Foto: Weisse Flotte Potsdam GmbH

Bonn/Rhein-Sieg Die Rhein-Sieg-SPD setzt sich für ein Wasserbussystem ein, das den Kreis mit Bonn und Köln verbinden könnte. SPD-Landratskandidat Denis Waldästl schwebt ein System vor, in dem ein Ticket einen Euro kostet.

Auch Landrat Sebastian Schuster (CDU) steht „grundsätzlich allen innovativen Ideen aufgeschlossen gegenüber, die helfen, die Verkehrssituation nicht nur im Rhein-Sieg-Kreis, sondern in der gesamten Region zu verbessern“, sagt er. „In diesem besonderen Fall sehe ich zunächst die beiden Städte Köln und Bonn gefragt. Sowohl in den Gremien der Stadt Köln und in Bonn wurde das Thema Wasserbusliniensystem beziehungsweise Wasserbus für Bonn bereits thematisiert. In ein mögliches Gesamtsystem könnten sich dann die anderen Kreise beziehungsweise Städte und Gemeinden einbringen.“ Aus diesem Grund begleite das Regionalmanagement des Vereins Region Köln/Bonn die bereits beauftragte Machbarkeitsstudie der Stadt Köln.