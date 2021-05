Verbraucherzentrale wirbt für Verzicht auf Einwegflaschen : Wassergenuss direkt aus der Leitung

Siegburg/Troisdorf Zwei Wochen lang haben die Teilnehmer der Mitmachaktion „Bye, bye bottle“ auf Wasser aus Einwegflaschen verzichtet. Zusammen mit den Umweltberatern der Verbraucherzentralen Siegburg und Troisdorf ziehen sie eine positive Bilanz.

Das Bild, das Gabriele Bock, wählt, um den Verbrauch von Einwegflaschen zu veranschaulichen, ist eindrucksvoll: Die Flaschen, die allein die Menschen in Siegburg und Troisdorf jährlich im Schnitt verbrauchen, würden die B8 von Troisdorf-Spich aus bis zum Siegburger Stadtteil Deichhaus in voller Breite füllen. „Das sind neun Kilometer und eine Fahrradfahrt von etwa einer halben Stunde“, sagt die Umweltberaterin der Verbraucherzenrale Troisdorf. Zusammen mit ihrem Siegburger Kollegen Karsten Strätz hat sie deswegen im März zur Mitmachaktion „Bye, bye bottle: ab jetzt keine Einwegflaschen mehr“ aufgerufen. Zwei Wochen lang haben die Teilnehmer bewusst auf Mineralwasser aus Einwegflaschen verzichtet und dafür Leitungswasser getrunken. Gemeinsam mit den Umweltberatern zogen sie nun Bilanz.