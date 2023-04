Wasserrohrbrüche in Siegburg Zwei Rohrbrüche setzten Straßen und Häuser unter Wasser

Siegburg · Gleich zwei Wasserrohre brachen am Mittwoch in Siegburg in einem kleinen Umkreis. Zur Mittagszeit standen plötzlich Teile der Luisenstraße unter Wasser, wenig später brach ein weiteres Rohr in einer nahe gelegenen Straße.

12.04.2023, 17:06 Uhr

Das zweite Wasserrohr brach unter der Blücherstraße. Foto: Stadt Siegburg





Von Andrea Ziech