Siegburger Funken Blau-Weiss Der neue Präsident ist ein alter Hase

Siegburg · Ferdi Büchel ist ein Funke durch und durch: Seit 1977 ist er Mitglied in Siegburgs größter Karnevalsgesellschaft, 22 Jahre lang stand er ihr als Präsident vor und hat in dieser Zeit viel erreicht. Darauf will sein Nachfolger aufbauen.

10.09.2024 , 07:00 Uhr

Neuer Präsident bei den Siegburger Funken Blau-Weiss: Ferdi Büchel (rechts) und sein Nachfolger Peter Stangier auf dem Siegburger Marktplatz. Foto: Paul Kieras

Von Paul Kieras