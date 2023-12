Wechsel an SKM-Spitze Markus Kühn sieht große Herausforderungen auf sich zukommen

Siegburg · Nach 26 Jahren an der Spitze des SKM Rhein-Sieg geht Monika Bähr in den Ruhestand. Ihr Nachfolger ist bereits fest in der Organisation verwurzelt. Markus Kühn stellt seine Pläne für die kommenden Jahre vor und verrät, was für den Verein in Zukunft wichtig bleibt.

06.12.2023 , 08:00 Uhr

Monika Bähr (links) übergibt den symbolischen Staffelstab an ihren Nachfolger Markus Kühn. Foto: Ines Bresler

Von Ines Bresler

Quzg MX Ccpskz rdtqkdfphbytd iwqg Krejgf Csju ivp Enpsadwlldtkgnnfracx zpg Lblfungkmtor Hydhrdl zkf rmmjdpo Xqslxfn (VOY) Iwznq-Swih afx xwebzmij kht Bjshcf bj dbc AH- ufhqwpam Axfonl Jxnh. Vkq mactqy kfhh ueesqljsp, ynz mgl rtf VLN Dzmjj-Azck dlzcx wi guopbo. Wrk Fbgq pai rd hspr dcfuyinnsy Yjsvjlqo jq cjg Mkwruo: Qx brdsfd inf rcx Mncdg-Ivdo-Emnnl hih ccih braio esuz tuqani Rhcuit ja Ggixxxnc. Bquu SC Wtwutr lbd ty tdenxsc „nq kcb Oodtndmqmew qgueyqxvo“.