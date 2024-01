Weiberfastnacht in Siegburg Party findet in diesem Jahr nicht auf dem Marktplatz statt

Weiberfastnacht

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lädt die Stadt Hennef an Weiberfastnacht wieder alle Hennefer Jugendichen im Alter von 14 bis 18 Jahren zur Party in die Halle der Meiersheide, Meiersheide 20, statt. Von 12 bis 17 Uhr gibt es dort bei freiem Eintritt Musik vom DJ, Pizza, Kamelle und alkoholfreie Getränke. Erneut kommen Shuttlebusse zum Einsatz, die die Jugendlichen vom Schulzentrum an der Fritz-Jacobi-Straße zur Meiersheide und am Nachmittag auch wieder zurück bringen. Für jüngere Hennefer gibt es am Donnerstag, 8.Februar, eine weitere Party im Jugendzentrum KEY, Frankfurter Straße 144. Sie richtet sich ab 11.30 Uhr an Sechs- bis 13-Jährige.

In Sankt Augustin gibt es auch in diesem Jahr keine Party auf der Marktplatte. Zuletzt hat es die Feier des Stadtjugendrings vor neun Jahren gegeben. Danach musste sie wegen der Bauarbeiten für die Huma-Einkaufsgalerie und am Karl-Gatzweiler-Platz eingestellt werden. Aktuell laufen aber Planungen für eine Neuauflage der Weiberfastnachtsparty. Eine erste Prüfung der Stadtverwaltung ergab aber, dass mit einer Umsetzung frühestens für das Jahr 2025 zu rechnen ist.