Idee für 2025 Siegburg plant Weiberfastnachtsparty mit neuem Konzept

Mit der organisierten Party auf dem Marktplatz hatte die Stadt auf die Entwicklung an Weiberfastnacht reagiert. Waren es anfangs kleine Gruppen vornehmlich Siegburger Schüler, die sich an Weiberfastnacht in der Innenstadt trafen, wuchs die Zahl der Feiernden mit jedem Jahr an. Mit der Folge, dass auch die Zahl der alkoholbedingten Einsätze für die Rettungskräfte stieg. Die Stadt begann, die Feier zu begleiten, mit Bühnenprogramm und Präsenz von Jugend- und Ordnungsamt, Polizei und Sanitätern. Ab 2016 übernahm ein externer Veranstalter und organisierte die Weiberfastnachtsparty mit Eintritt, Alters- und Alkoholkontrollen und einem Bühnenprogramm am unteren Markt.