Glosse: Rituale zur Weihnachtszeit Hilfe, es weihnachtet sehr

„Hohoho“, lautet jedes Jahr aufs Neue die Ansprache der Einladungs-Mail. Alle Jahre wieder lädt der Mann meines Herzens seine Freundinnen und Freunde zum Weihnachtsfilmgucken ein. Und alle Jahre wieder lautet der Titel des Films „Schöne Bescherung – Hilfe, es weihnachtet sehr.“ Der Klamauk aus den USA der Achtzigerjahre steht exemplarisch dafür, wie etwas durch bloße Wiederholung zur lieb gewonnenen Tradition wird: Der Film kam ursprünglich in Deutschland gar nicht ins Kino, sondern erschien im Oktober 1990 direkt auf Video. Erst die jährlichen Fernsehausstrahlungen und eine wachsende Fangemeinde ließen ihn Kult werden. So lief der Film im Dezember 2015 auch hier in einigen Kinos und feierte nach mehr als 25 Jahre noch einmal Kinopremiere.