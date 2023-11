Weihnachtszeit 2023 Das erwartet Besucher beim Mittelalterlichen Markt in Siegburg

Auf eine Zeitreise können sich Besucher des Mittelalterlichen Weihnachtsmarktes in Siegburg begeben: Hier gestalten Gaukler, Büttel und Handwerker den Alltag auf dem Marktplatz inmitten der Stadt. Rund vier Wochen lang können sich Besucher in Siegburg in der Vorweihnachtszeit wieder um Jahrhunderte zurückversetzt fühlen.