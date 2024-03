Weinhandel mit Schankwirtschaft in Siegburg Alte Mauern, neues Denken

Sie sei „schockverliebt“ gewesen, als sie das alte Backsteingebäude „Château Berts“ im Haufeld zum ersten Mal von innen gesehen habe, sagt Zarife Reibert. „Beim Rundgang durch die Räumlichkeiten habe ich bereits vor meinem geistigen Auge genau gesehen, wie alles wird“, so die 48-Jährige, die ursprünglich aus Köln stammt und mit ihrem Mann und zwei Kindern in Lohmar wohnt. Durch eine Immobilienanzeige war sie im März 2023 auf das Objekt gestoßen, das über zwei Jahre leer stand und in dem vorher jahrelang eine Weinhandlung ansässig war. An genau diese Tradition wollte sie anknüpfen, wurde sich mit der Eigentümergesellschaft einig und eröffnet im Mai dieses Jahres ebenfalls eine Weinhandlung in den historischen Mauern. Allerdings erweitert um eine Schankwirtschaft und einen Versammlungsraum.