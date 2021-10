Prozess in Siegburg : Wer betrieb die illegale Cannabisplantage?

Siegburg/Hennef Zwei Männer sollen in einem Haus in Hennef professionell Cannabispflanzen angebaut haben. Einer von beiden erklärte jedoch umfangreich, warum er mit dem Betrieb der Plantage nichts zu tun habe.

Ein 38-jähriger Kerpener und ein 49-jähriger Hennefer mussten sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Siegburg verantworten. Sie sollen in einem Haus in Hennef eine Cannabisplantage betrieben haben, bei der im Mai 2020 fast elf Kilogramm Marihuana an erntereifen Pflanzen sichergestellt wurden, weitere knapp acht Kilogramm sollen bereits zuvor geerntet worden sein. Die beiden Männer wurden wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht unerheblicher Menge angeklagt.