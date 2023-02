Gerichtsverhandlung in Siegburg : Widerstand gegen Polizeibeamte

Gerichtsverhandlung in Siegburg

Siegburg Ein 28-Jähriger wird zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Hilfskoch hatte in einer Tiefgarage in Hennef gezündelt und bei Eintreffen der Polizei Widerstand gegen die Beamten geleistet.

Verurteilt wurde er zu einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen à 40 Euro wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und fahrlässige Körperverletzung. Dabei wirkte sich die Alkoholisierung des Ruppichterothers strafmildernd aus. Nach Aussage von Zeugen hatte er zuvor in der Tiefgarage am Bahnhof in Hennef Pyrotechnik gezündet und war dabei von einem Freund gefilmt worden.