Quartiersprofile im Kreis : Wie der Rhein-Sieg-Kreis gleiche Lebensverhältnisse schaffen will

Quartiersprofile liefern dem Rhein-Sieg-Kreis und seinen Kommunen Daten für eine strategische Sozial- und Gesundheitsplanung. Foto: Katharina Hein

Rhein-Sieg-Kreis Ob sie nun an der Rheinschiene oder in eher ländlichen Gegenden leben, soll für die Menschen im Rhein-Sieg-Kreis keinen Unterschied machen. Deswegen wollen der Kreis und seine Kommunen auf eine strategische Sozialplanung setzen.

Mit seinen 600.000 Einwohnern kann der Rhein-Sieg-Kreis es mit den Bevölkerungszahlen der deutschen Großstädte aufnehmen. Von Platz zehn unter den kreisfreien Städten und Kreisen spricht Landrat Sebastian Schuster. „Und wir haben hier eine große soziale Gemengelage“, sagt er. Neben großen Kommunen wie Troisdorf oder Sankt Augustin mit bis zu 60.000 Einwohnern gebe es kleinere Gemeinden wie Ruppichteroth, Windeck oder Swisttal mit rund 10.000 Einwohnern. Eine gezielte, strategische Sozial- und Gesundheitsplanung sei deswegen unabdingbar, erklärt der Landrat. Die Basis dafür hat sein Sozialamt in den vergangenen zwei Jahren erarbeitet. Gemeinsam mit den 19 Kreiskommunen und Wohlfahrtsverbänden hat es dafür kreisweit sogenannte Quartiersprofile erstellt.

„Der Rhein-Sieg-Kreis wächst dynamisch“, sagt Stephan Liermann, Leiter des Kreissozialamtes, bei der Vorstellung des Projektes. Für das hat der Kreis einen Zuschuss von rund 220.000 Euro aus dem Landesprogramm „Zusammen im Quartier – Kinder stärken – Zukunft sichern“ erhalten. „Wir haben uns auf den Weg gemacht, genau hinzuschauen, welche gesellschaftlichen Herausforderungen sich daraus ergeben“, so Liermann. Zugleich überlege man, wie sich diese Entwicklungen steuern lassen. „Unser Ziel ist es, gleichmäßige Lebensverhältnisse für die Menschen im Kreis zu schaffen“, sagt Liermann. Es dürfe keinen Unterschied machen, ob man nun an der Rheinschiene oder in eher ländlicheren Gegenden lebe.

Projektleiter Frank Lehmann-Diebold, der Sachgebietsleiter der Sozialplanung und Integration im Kreis ist, spricht mit Blick auf die 500 Seiten umfassende Dokumentation von „Daten für Taten“. Ehe er diese sammeln konnte, hat er zusammen mit den jeweiligen Bürgermeistern die Städte und Gemeinden in kleinere Quartiere unterteilt. „In manchen Städten waren diese schon vorhanden“, sagt Lehmann-Diebold etwa mit Blick auf Sankt Augustin. Die insgesamt 158 untersuchten Quartiere verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet. In Ballungsgebieten gibt es deutlich mehr als in den ländlicheren Regionen.

Mit Armut, Bildung/Erziehung, Demografie, Erwerbstätigkeit sowie Gesundheit/Wohlergehen benennt Stephan Liermann die fünf Indikatoren für die Analyse der einzelnen Quartiere. Sie sollten helfen, die vielfältigen Lebenslagen in den verschiedenen Sozialräumen abzubilden und positive wie negative Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. „Es geht dabei um Fragen wie: Wo sind Kinder überproportional von Armut betroffen? Wie gut sind Hausärzte und Apotheken zu erreichen oder wo sind Menschen trotz Berufstätigkeit auf staatliche Unterstützung angewiesen?“, erklärt Liermann. Die entsprechenden Daten erhielt der Kreis von den Kommunen. Auf den Quartieren, die in einem der Handlungsfelder vom Mittelwert aller abweichen, soll nun im nächsten Schritt das Hauptaugenmerk der Akteure vor Ort liegen.

Profile werden fortgeschrieben

„Das können offensichtliche Dinge sein, wie etwa ein schon jetzt vorhandenes Demografieproblem“, erklärt Lehmann-Diebold. Man müsse aber auch bei vermeintlich starken Quartieren genauer hinschauen: „Eine aktuell hohe Quote an sogenannten Aufstockern ist ein Indiz für die Altersarmut der Zukunft“, so der Projektleiter. Die Kommunen wüssten indes recht genau, in welchen ihrer Quartiere Handlungsbedarf bestehe. Zu Beginn der Profilerstellung hatte Lehmann-Diebold die Städte und Kommunen danach befragt – und die Berechnung der Indikatoren hätte deren Einschätzung bestätigt.

„Das war nur der erste Aufschlag“, sagt Sebastian Schuster. Eine Bestandsaufnahme, die nun regelmäßig aktualisiert und fortgeschrieben werde. „Die Kommunen wie auch der Kreis können die Quartiersprofile für ihre weitere Planung nutzen“, erklärt Lehmann-Diebold. „Es lohnt auf jeden Fall, in die einzelnen Quartiere reinzuschauen“, sagt Schuster und benennt mit bezahlbarem Wohnraum und der Pflegesituation nur zwei der brennenden Themen. Durch die Quartiersprofile gebe es nun aber auch einen gewissen Handlungsdruck, jeder müsse seine Hausaufgaben machen, sagt er auch mit Blick auf die Politik.