Wetter im Rhein-Sieg-Kreis Wie der Schnee das Leben im Rhein-Sieg-Kreis beeinflusst hat

So viel Schnee, der auch noch so lange liegen bleibt, hat es in der Region schon lange nicht mehr gegeben. Für die Schulkinder bedeutete das sogar zwei Tage lang eine Rückkehr in den Distanzunterricht. Den Nachmittag nutzten sie für Schneeballschlachten, um Schneemänner zu bauen oder um die Schlitten aus den Kellern zu holen, zu beliebten Rodelpisten zu eilen und die Hänge hinunterzufahren. Am Osthang des Siegburger Michaelsbergs ist derzeit etwa von morgens an Rodelbetrieb. Der Schnee hat aber auch noch mehr Facetten.