Siegburger Blätter : Wie der Sport nach Siegburg kam

Siegburg Ob Einzelkämpfer oder Team, Hobby- oder Leistungssport. In Siegburg gibt es heutzutage reichlich Gelegenheiten, Sport zu treiben. Das war nicht immer so. Die 68. Ausgabe der Siegburger Blätter beantwortet daher die Frage „Wie der Sport nach Siegburg kam“.

Unzählige Vereine in Siegburg bieten heute für alle Generationen eine Vielfalt an sportlichen Betätigungsmöglichkeiten, ob als „Einzelkämpfer“ oder im Team. Aber seit wann wird eigentlich Vereinssport in der Kreisstadt betrieben? Dieser Frage geht der pensionierte Gymnasiallehrer und Autor Wolfgang Rehmer in der mittlerweile 68. Ausgabe der Siegburger Blätter mit dem Titel: „Wie der Sport nach Siegburg kam“ nach.