Quiz Wie gut kennen Sie den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Siegburg?

Licht von Fackeln und Laternen, Musik von Spielleuten, den Handwerkern bei der Arbeit zuschauen und der Verkäufer begrüßt mit „Holde Maid“ – das Mittelalter fasziniert viele Menschen. In Siegburg schlägt das fahrende Volk in jedem Jahr im Advent seine Zelte auf und zieht damit viele Besucher aus nah und fern in die Kreisstadt. Wir gut Sie sich dort auskennen, zeigt Ihnen unser Quiz.