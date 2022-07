Familien-Kolumne „Kinderkram“ : Wieder an die Nordsee

Siegburg Die meisten Kinder singen gerne. Dabei ist es ihnen völlig egal, wann und wo – und ob ihnen vielleicht jemand dabei zuhören kann. Das bringt mitunter unverhofft Abkühlung an heißen Tagen.

Die magische Zahl, die seit Tagen in meiner Wetter-App vor dem bislang heißesten Tag des Jahres gewarnt hat, ist die 36. Die Zahl an sich mag ich ja, aber die mit ihr verbundenen Temperaturen, gepaart mit einem Tag im Büro, versprachen nichts Gutes. Sagten sie doch, es wird heiß und vielleicht noch heißer. Und ja, sie haben recht behalten. Um es kurz zu machen, es war heiß. Und bei den prognostizierten 36 Grad ist es tatsächlich nicht geblieben. „Und es wird noch heißer“, wusste schließlich auch die Band Zweiraumwohnung schon in ihrem Sommerhit, der an diesem heißen Tag komischerweise mein ständiger Begleiter war.

Das weckt Erinnerungen an andere Lieder, gesungen von unseren Töchtern und für ein wenig Abkühlung durchaus geeignet. Bis heute singen sie beide gern. Und beide eint, dass es ihnen dabei völlig egal ist, ob die aktuelle Situation für ihre Gesangseinlage denn auch wirklich geeignet ist. Der Opa bekommt deswegen immer noch strahlende Augen, wenn er Rolf Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“ hört. Es erinnert ihn an zahllose Autofahrten vom Kindergarten bis ins großelterliche Haus, während derer seine Enkelinnen bevorzugt von den Geschehnissen rund ums Plätzchenbacken sangen – und das zu wirklich jeder Jahreszeit.

Unvergessen ist auch der Moment, als unsere Große vor Jahren burgenbauend am spanischen Strand im Sand saß und lauthals vom „armen Mann, der im Schnee saß“ trällerte. Das passiert, wenn die herbstliche Reise in die kanarische Sonne zeitlich mit den Proben für das Sankt-Martins-Fest im Kindergarten zusammenfällt. Ihre kleine Schwester ging ein paar Jahre später sogar noch einen Schritt weiter. Die Sonne strahlte am wolkenlosen Urlaubshimmel, das Thermometer zeigte locker 36 Grad – und sie hatte nichts Besseres im Sinn als den guten, alten Weihnachtsbaum zu besingen. „O Tannenbaum“, schallte es durch die italienischen Berge, mit voller Inbrunst, immer und immer wieder.