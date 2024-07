Wiederholungstäter in Siegburg vor Gericht Am hellichten Tag Kassen in Supermärkten aufgehebelt

Die Vorgehensweise war immer dieselbe: Erst kundschaftete ein 28-Jähriger Lebensmittelmärkte einer gleichen Kette aus, die vor allem in ländlichen Gegenden ihren Standort hatten, dann ging er zu den Kassen und hebelte die in einem unbeobachteten Moment auf. Tagsüber und während der Geschäftszeiten. In vier Filialen deutschlandweit, darunter auch eine in Much, erbeutete er zwischen November 2023 und März 2024 auf die Weise rund 4000 Euro. Jetzt verurteilte ihn Richterin Julia Dibbert am Siegburger Amtsgericht wegen besonders schweren Diebstahls in vier Fällen zu einer Gesamtstrafe von 14 Monaten Haft ohne Bewährung.