Verfahren in Siegburg : Teufel Alkohol machte einen Windecker zum Straftäter

Verfahren in Siegburg

Fall in Siegburg: Wegen Diebstahls ist jetzt Mann aus Windeck verurteilt worden. Foto: Oliver Berg

Siegburg/Eitorf Im Prozess gegen ein suchtkranken Mann aus der Region zeigte sich erneut, wohin Alkohol- und Rauschgift-Abhängigkeit führen können. Warum die Richterin sich milde zeigte.

Mit einer dreimonatigen Haftstrafe auf Bewährung endete der Prozess gegen einen Mann aus Windeck , der sich wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls vor Richterin Alexandra Pohl vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten musste. Ihm war vorgeworfen worden, im vergangenen Jahr in ein Tiny-Haus in Eitorf eingebrochen zu sein und dort verschiedene Wertgegenstände entwendet und später veräußert zu haben.

Das Diebesgut brachte ihm auch keinen Reichtum

Den Wert der Gegenstände, zwei Fernsehgeräte, eine Seilwinde mit Zubehör, ein Rucksack und eine Taschenlampe, hatte der Geschädigte mit 2.100 Euro beziffert. Der Angeklagte gab an, nicht einmal 100 Euro für alles zusammen bekommen zu haben. Daher verzichtete Pohl in Absprache mit dem Vertreter der Staatsanwaltschaft auf einen Beschluss zur Einziehung der Summe. Auch deshalb, weil die Ermittlung des tatsächlichen Wertes zu aufwändig sei. Sie wies darauf hin, dass der Geschädigte in einem Zivilverfahren seine Ansprüche geltend machen könne.