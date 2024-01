Wintereinbruch in der Region „Die Salzlager sind gut gefüllt“

Rot und lila eingefärbt sind weite Teile der Karte für Mittwoch: Der Deutsche Wetterdienst warnte in Rheinland-Pfalz, dem südlichen NRW und Hessen vor schwerem Schneefall, in der gesamten südlichen Hälfte Deutschlands vor Glatteis. An den Schulen im Regierungsbezirk Köln wurde für Mittwoch der Präsenzunterricht abgesagt. Werden die Räumdienste 2024 wieder vom Wintereinbruch überrumpelt? Wir haben herumgefragt.