Winterschlaf früher beendet So helfen Sie Igeln zwischen Winter und Frühling

Nur die Igelnahrung ist häufig noch nicht erwacht. Die vom Winter ausgehungerten Igel tun sich so früh im Jahr mit der Nahrungssuche schwer. Auf ihrem Speiseplan stehen etwa Insekten, deren Larven, Eier und die eine oder andere Wurzel. Noch schwieriger wird das Überleben, wenn die Temperaturen – wie aktuell – wieder fallen und der Boden zufriert. In der kommenden Woche kann es laut Wetter.de in der Nacht noch einmal bis zu zwei Grad kalt werden.