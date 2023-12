Wirtschaftsplan Zuschuss für Siegburger Stadtbetriebe bleibt bei 4,6 Millionen Euro

CDU und Grüne stehen hinter der Höhe des Zuschusses. „Wir sind froh, dass der Zuschussbedarf bei 4,6 Millionen gehalten werden kann und nicht steigt“, sagte Jürgen Becker (CDU). Das sei eine „riesige Leistung“, wenn man sehe, was allein an Personalkosten von Jahr zu Jahr zusätzlich auf die einzelnen Körperschaften der Stadtbetriebe zukämen. So bauten die Stadtbetriebe etwa im Haufeld ein neues Stadtviertel auf. Positiv für die Wirtschaftskraft der Kreisstadt führte er auch die Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle zum Tagungs- und Kongresszentrum an.