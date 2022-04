Gerichtsverhandlung in Siegburg : Wohnung durchwühlt und Exkremente hinterlassen

Siegburg 46-Jähriger wurde wegen Einbruchsdiebstahl bei seiner Ex verurteilt

Ein Jahr und zwei Monate zur Bewährung verhängte Richter Dr. Alexander Bluhm am Montag im Amtsgericht gegen einen 46-Jährigen für einen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Der Angeklagte hatte zugegeben, dass er am 23. August 2020 mithilfe von Paletten in die Wohnung seiner Ex-Freundin in Troisdorf eingedrungen war. Dort hatte er ihr Laptop und einige Papiere mitgenommen und seine Exkremente in einer Einkaufstasche hinterlassen.

Das war auch so an dem Tag, an dem der Angeklagte durch ein defektes Fenster in ihre Wohnung eingedrungen war. Von dort hatte er bereits in der Nacht Nachrichten an die Hausfrau gesandt, um sie zum Reden zu bewegen. Als sie nicht reagierte, weil sie schlief, trank er und durchwühlte ihre Wohnung, bevor er am nächsten Morgen mit der S-Bahn nach Hause fuhr. Er drohte ihr per Sprachnachricht, ihre mitgenommenen Sachen wegzuschmeißen, wenn sie nicht mit ihm redete.