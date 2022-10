Festkonzert in Siegburg : Wolsdorfer singen seit 140 Jahren im Männergesangverein

Siegburg Fast 100 Mitglieder hatte der Männergesangverein Siegburg-Wolsdorf in seinem Gründungsjahr 1882. Seither haben die Sänger viele Höhen und Tiefen erlebt. Ihren runden Geburtstag feiern sie nun mit einem Festkonzert.

Zum dauerhaften Erfolg ihrer Aktion können die Wolsdorfer noch nichts sagen, aber einige neue Sänger haben sich schon zu ihnen gesellt. Sie sind auch dabei, wenn der MGV Siegburg-Wolsdorf zusammen mit dem Männerchor Constantia Weingartsgasse, mit dem er eine Chorgemeinschaft bildet, am Sonntag, 23. Oktober, unter der Leitung von Stefan Wurm ein Festkonzert in der Wolsdorfer Pfarrkirche Sankt Dreifaltigkeit gestaltet. Dann gilt es nämlich, einen runden Geburtstag zu feiern: 140 Jahre sind vergangen, seit einige Wolsdorfer sich zusammengetan und 1882 den MGV des heutigen Siegburger Stadtteils gegründet haben. Gesangliche Unterstützung erhalten sie dabei auch vom Frauenchor BraVoices sowie der Sopranistin Jana Ryklova und der Pianistin Gabriella Brezoczki. Auf dem Programm stehen neben klassischen Liedern auch Musical-Elemente.

Die Entwicklung ist seit Jahren zu beobachten, in Männergesangvereinen rücken kaum jüngere Sänger nach. Das ist auch an der Chorgemeinschaft Germania Siegburg nicht spurlos vorbeigegangen. Sie sucht daher nun plakativ nach „echten Kerlen“.

Chorgemeinschaft Germania Siegburg : Ein Männerchor sucht echte Kerle Die Entwicklung ist seit Jahren zu beobachten, in Männergesangvereinen rücken kaum jüngere Sänger nach. Das ist auch an der Chorgemeinschaft Germania Siegburg nicht spurlos vorbeigegangen. Sie sucht daher nun plakativ nach „echten Kerlen“.

Höhen und Tiefen habe der MGV Siegburg-Wolsdorf in seinen 140 Jahren durchlebt, heißt es in der Vereinschronik, die zum runden Geburtstag erschienen ist. Am 2. Juli 1882 gegründet ist der Verein schnell auf mehr als 100 aktive wie inaktive Mitglieder angewachsen. Gemeinsam gestalteten die Konzertabende, auch Theaterstücke und bereicherten das gesellige Leben in Wolsdorf. Sie durchlebten zusammen zwei Weltkriege, politische Krisen und wirtschaftliche Einschränkungen. 1967 stand der Verein indes kurz vor der Auflösung, lediglich neun aktive Sänger waren verblieben. Doch die dachten nicht ans Aufhören, machten weiter und fanden schließlich neue Sangesbrüder.