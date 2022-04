Z-Symbol : Z als Wunschkennzeichen ist im Rhein-Sieg-Kreis weiter möglich

Ukraine-Krieg : CDU- und SPD-Politiker fordern Verbot von „Z“-Symbol in NRW Bei CDU, FDP und SPD in Nordrhein-Westfalen werden Forderungen nach einem umgehenden Verbot des „Z“-Symbols bei Demonstrationen und Aufmärschen laut. „Der Buchstabe ist eine Kampfansage an die freiheitliche Demokratie“, sagte der Innenpolitiker und stellvertretende CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Daniel Sieveke am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.