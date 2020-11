Rund 3,5 Promille : Betrunkener Siegburger beleidigt Sanitäter und Passanten

Ein betrunkener Mann beleidigte Passanten in Siegburg. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa

Siegburg In Siegburg fanden Passanten einen augenscheinlich hilflosen Mann vor. Als sie einen Rettungswagen riefen, beleidigte der Mann sie und die Besatzung.

Am Dienstagnachmittag fanden besorgte Bürgerinnen und Bürger einen augenscheinlich hilflosen Mann in der Zeithstraße in Siegburg. Die Passanten riefen einen Rettungswagen.