Häftling wurde verletzt : Zelle in JVA Siegburg ausgebrannt

Eine Zelle in der JVA Siegburg ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Ein Zellenbrand in der JVA sorgte am Abend für einen Feuerwehreinsatz in Siegburg. Ein Häftling wurde dabei verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.



Im Haus 1 der Siegburger Justizvollzugsanstalt (JVA), ist am Dienstagabend eine Zelle ausgebrannt. Dabei wurde ein Häftling verletzt und musste in die Bonner Uniklinik gebracht werden.

Justizbeamte konnte den Brand mit Hilfe von Feuerlöschern bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte unter Kontrolle bringen. Aufgrund des ausgelösten Alarms, stand das Haupttor der JVA für die Rettungskräfte offen und wurde durch Justizbeamte mit schweren Waffen gesichert.