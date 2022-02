Zellenbrand in JVA Siegburg : Inhaftierter hatte Matratze und Kleidungsstücke selbst angezündet

Ein Häftling hat am Dienstagabend seine Zelle in der JVA Siegburg in Brand gesetzt. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Ein 30-Jähriger hat am Dienstagabend in der Siegburger JVA vor den Augen eines Justizvollzugsbeamten die Matratze und Kleidungsstücke in seiner Zelle in Brand gesetzt und verletzte sich dabei. Mittlerweile wurde er aus der Klinik entlassen und ist nun unter ständiger Beobachtung.

Nach einer Nacht im Krankenhaus ist der Mann, der am Dienstagabend seine Zelle in der Siegburger Justizvollzugsanstalt (JVA) in Brand gesetzt hat, am Mittwochmittag in die Kreisstadt zurückgekehrt. „Er hatte eine leichte Rauchvergiftung“, erklärte Anstaltsleiterin Ruth Welten auf GA-Anfrage. Er habe die Nacht in der Uniklinik Bonn verbracht, sei dann am Morgen zunächst in LVR-Klinik verlegt worden, die ihn dann wieder in die JVA entlassen habe. Dort ist der 30-Jährige, der laut Welten durch eine „extrem aggressive Verhaltensweise“ auffällt, nun in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht.

Der Vorfall vom Vorabend hinterlasse bei ihr und ihrem Team eine gewisse Ratlosigkeit, sagte Welten. Der Mann, der wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung seit 2020 inhaftiert ist, war im September 2021 im Zuge eines Belegungsausgleichs aus der JVA Köln nach Siegburg verlegt worden. „Er ist extrem aggressiv, attackiert Mitgefangene und auch Bedienstete und wirft mit Gegenständen um sich“, sagte Welten. Bislang habe es aber keine Anzeichen für eine Eigengefährdung oder Neigung zu Brandstiftung gegeben. Wegen seiner Aggressivität gebe es für ihn allerdings besondere Sicherungsmaßnahmen. „Er darf nicht an gemeinschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen, hat nur Einzelfreistunden und steht unter besonderer Beobachtung“, so Welten. In einem Beobachtungshaftraum sei er zuletzt viertelstündlich über ein Sichtfenster in der Tür kontrolliert worden.

„Bei einer dieser Kontrollen hat er am Dienstagabend um 17.38 Uhr vor den Augen des Kollegen sein Feuerzeug genommen und direkt vor der Haftraumtür seine Matratze und Kleidungsstücke entflammt“, sagte Stefan Päfgen, JVA-Pressesprecher und Leiter des allgemeinen Vollzugsdienstes. Und dadurch einen nicht unerheblichen Zellenbrand ausgelöst. Der Justizvollzugsbeamte habe Alarm ausgelöst und zusammen mit Kollegen unter den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen die Zellentür geöffnet. Der Inhaftierte sei aus der Zelle geholt worden, Lazarettbedienstete leisteten Erste Hilfe.

Die Wachhabenden gingen unterdessen mit drei Feuerlöschern und einem Brandschlauch, den es in jeder Abteilung gibt, gegen die Flammen vor. „Da in den ersten Minuten noch nicht abzusehen war, ob sie den Brand aus eigenen Kräften löschen können, wurden gegen 18 Uhr Feuerwehr, Notarzt und Rettungswagen alarmiert“, so Päfgen. Als diese eintrafen, war das Feuer gelöscht, sodass die Wehrleute nur noch eine Nachkontrolle machen mussten. Der Inhaftierte kam ins Krankenhaus. Andere Inhaftierte oder JVA-Bedienstete kamen nicht zu Schaden.

Mit vollzuglichen Mitteln am Ende

„Es ist jetzt ein Ausmaß der Eskalation erreicht, das uns ans Ende unserer vollzuglichen Mittel bringt“, räumte Welten am Mittwoch ein. Zum Eigenschutz müsse der 30-Jährige nun in einem besonders gesicherten Wachraum untergebracht werden. „Der ist nur mit einer Matratze ausgestattet und wird permanent videoüberwacht“, erklärte Päfgen. Das sei aber keine Dauerlösung, so Welten. Deswegen bemühe man sich um eine Verlegung des Inhaftierten in die JVA Frankenberg, die eine psychiatrische Abteilung habe.

„Wir sind mit unseren Bemühungen, alternative Handlungsstrategien zu erarbeiten, gescheitert“, räumte Welten ein. Als der 30-Jährige nach Siegburg kam, sei er wegen seiner bekannten Aggressivität anfangs auch in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht gewesen. Die Psychologen der Anstalt hätten mit ihm gearbeitet und Schritt für Schritt versucht, seine Situation zu entspannen. So sei er nach einiger Zeit in eine sogenannte Schlichtzelle verlegt worden, in der alle Gegenstände verankert sind, und schließlich in den Beobachtungshaftraum. „Inzwischen sind wir aber am Ende unserer Möglichkeiten“, so Welten.