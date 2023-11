Freispruch am Amtsgericht Siegburg Zeugen erinnern sich vor Gericht nicht mehr

Am Ende ließ sich die räuberische Erpressung nicht nachweisen. Mit einem Freispruch endete der Prozess gegen zwei 34 und 28 Jahre alte Männer vor dem Amtsgericht in Siegburg. Die beiden Angeklagten sollen nach einer betrieblichen Weihnachtsfeier am Siegburger Busbahnhof auf drei junge Leute, zwei Männer und eine Frau, getroffen sein. Es sei zu einem Small Talk gekommen, dann habe der 34-Jährige einen der Zeugen nach einer Zigarette und einem Feuerzeug gefragt. Als der den Besitz der geforderten Dinge verneint habe, soll der Angeklagte ihn aufgefordert haben, seine Taschen zu leeren und gedroht haben „sonst hau ich dir in die Fresse“.