Siegburger muss drei Jahre ins Gefängnis : Zigaretten mit fremder Kreditkarte bezahlt

Siegburg/Bonn Wegen räuberischer Erpressung muss ein 37-jähriger Siegburger drei Jahre ins Gefängnis.

„Er durfte mal raus“, hatte die 32-jährige Lebensgefährtin des Angeklagten zu Prozessbeginn als Zeugin ausgesagt. Ihr Partner war um den 13. Oktober 2019 mit Freunden zu einer Elektroparty aufgebrochen und zwei Nächte von zu Hause fortgeblieben. Nun darf er erst mal nicht mehr raus, denn für das, was der Angeklagte in den Oktobernächten und -tagen verbrochen hat, ist er am Montag vor dem Bonner Landgericht zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Wochen verurteilt worden. Die Richter der 10. Großen Strafkammer befanden den Mann der räuberischen Erpressung in fünf Fällen für schuldig. In drei Fällen war es bei dem Versuch geblieben. In die Gesamtstrafe ist eine zuvor in anderer Sache verhängte Geldstrafe einbezogen worden: Aus diesem Grund kam es zu den zusätzlichen zwei Wochen Haft.