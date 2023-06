Kinder- und Jugendarbeit in Siegburg Zirkuswagen macht auf dem Brückberg halt

Jetzt nutzt das Evangelische Jugendwerk vorerst den Zirkuswagen für seine Arbeit, mittelfristig soll eine stationäre Lösung gefunden werden. Zwei erste Termine stehen in der kommenden Woche an: Unter dem Motto „Mehr Zirkus wagen am Zirkuswagen“ richtet sich das Angebot am Dienstag, 13. Juni, zwischen 16 und 18 Uhr an Kinder ab sechs Jahren. Jugendliche sind dann am Donnerstag, 15. Juni, zwischen 17 und 19 Uhr an den Wagen geladen. In den Sommerferien ist der Wagen zunächst Teil des Ferienangebots „Mini Siegburg“, das das Evangelische Jugendwerk wieder rund um die Schule organisiert. Anschließend verlässt er den Brückberg gen Michaelsberg zur dortigen Zukunftswerkstatt. Erst nach Ferienende kehrt er an den Brückberg zurück.