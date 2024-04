Tag der Arbeit in Siegburg Zur Maikundgebung auf dem Markt gibt es auch ein Familienfest

Am 9. April 1949 wurde das Tarifvertragsgesetz verabschiedet und damit der Grundstein für eine rechtliche Regelung bei Tarifverhandlungen gelegt. Auch 75 Jahre später setzen sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die IG Metall Bonn-Rhein-Sieg für die Interessen der Arbeitnehmer ein. „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ lautet das Motto ihrer diesjährigen Kundgebung zum Tag der Arbeit am Mittwoch, 1. Mai. Die Veranstaltung mit anschließendem Familienfest findet bereits zum dritten Mal in Folge auf dem Siegburger Marktplatz statt.