Diebstahl in Eitorf : Zwei junge Männer stehlen Rüttelplatte

Diebstahl in Eitorf

Siegburg Ein 23- und 26-Jähriger müssen sich wegen gemeinschaftlichen Diebstahls vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten.

Etwas verdattert saßen jetzt zwei Eitorfer im Alter von 23 und 26 Jahren vor einem Siegburger Strafgericht. Die Ursache: Sie hatten – so die Anklage – einem gemeinsamen Tatplan folgend am Sonntag, 28. Juni im vergangenen Jahr, um etwa 18 Uhr herum auf einer Baustelle in Eitorf eine Rüttelplatte entwendet und die nach Neustadt/Wied auf eine fremde Baustelle gebracht. Der Wert der Rüttelplatte belief sich etwa auf 3000 Euro.