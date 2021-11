Kommentar zur Corona-Situation im Rhein-Sieg-Kreis : Sind wir abgestumpft?

Rhein-Sieg-Kreis Die Inzidenzen sind so hoch wie lange nicht. Doch es regt sich kaum noch einer über die Abläufe auf. Haben wir schon gelernt, mit dem Virus zu leben? Oder sind wir abgestumpft, fragt unser Autor.

Sind wir abgestumpft? Oder ist das, was wir zurzeit erfahren, das, was Leute wie der Bonner Virologe Hendrik Streeck fordern? Wir müssten lernen, mit dem Virus zu leben, sagte er schon früh in der Pandemie. Eine kurze Erinnerung: Als der Kreis am 21. Oktober 2020 eine Sieben-Tage-Inzidenz von 55,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner verzeichnete, wurde er zum Risikogebiet erklärt. Nach dem ersten Lockdown einigten sich Bund und Länder Anfang Mai 2020 auf eine neue Zahl: Bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sollten harte regionale Maßnahmen folgen.